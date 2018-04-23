Кучаев: «ЦСКА пока рано задумываться о Лиге Чемпионов»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев подвел итог вчерашнему матчу своей команды против «Краснодара».

"Пока рано задумываться и мечтать о Лиге Чемпионов. Для нас важна каждая победа. Мы идем от матча к матчу и не задумываемся о том, что будет. Я не считаю матчи, просто стараюсь играть. Не люблю оценивать свою игру. Всегда можно лучше, и прошедший матч не исключение.

Болельщики — один из главных факторов нашей победы. Когда мы пропустили, они продолжали нас поддерживать, гнали вперtд и помогли создать перелом в матче", — цитирует 20-летнего хавбека sport24.ru.