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Тысячи фанатов «Наполи» отпраздновали победу над «Ювентусом»
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Тысячи фанатов «Наполи» отпраздновали победу над «Ювентусом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Болельщики «Наполи» после выездной победы команды в матче 34-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0) устроили празднования в городе. Фанаты купались в фонтанах и запускали фейерверки.
Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт Калиду Кулибали, который отличился на 90-й минуте после передачи от Хосе Кальехона. Таким образом, «Ювентус» прервал серию из 20 матчей без поражений (17 побед и 3 ничьи) в Серии А. «Ювентус» (85 очков) продолжает лидировать в чемпионате Италии, «Наполи» (84) — на втором месте.
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