Тысячи фанатов «Наполи» отпраздновали победу над «Ювентусом»

Болельщики «Наполи» после выездной победы команды в матче 34-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0) устроили празднования в городе. Фанаты купались в фонтанах и запускали фейерверки.