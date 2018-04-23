Тысячи фанатов «Наполи» отпраздновали победу над «Ювентусом» 

Болельщики «Наполи» после выездной победы команды в матче 34-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0) устроили празднования в городе. Фанаты купались в фонтанах и запускали фейерверки.
Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт Калиду Кулибали, который отличился на 90-й минуте после передачи от Хосе Кальехона. Таким образом, «Ювентус» прервал серию из 20 матчей без поражений (17 побед и 3 ничьи) в Серии А. «Ювентус» (85 очков) продолжает лидировать в чемпионате Италии, «Наполи» (84) — на втором месте.