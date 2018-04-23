Баскетболисты «Спартака-Приморье» сравняли счёт в полуфинальной серии с ТЕМП-СУМЗ-УГМК

Они выиграли во Владивостоке.

Владивостокский баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» победил ревдинский ТЕМП-СУМЗ-УГМК в домашнем матче полуфинальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги.

Встреча двух коллективов, проходившая во Владивостоке, завершилась со счетом 94:79 в пользу хозяев паркета, которые выиграли вторую (24:18) и четвертую (28:19) четверти. В первой (18:18) и третьей (24:24) соперники набрали одинаковое число очков.

В серии до трех побед установилась ничья — 1:1. 26 и 28 апреля соперники сыграют в Ревде.