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Все билеты на первый тестовый матч на «Самара-Арене» проданы за пять часов
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Все билеты на первый тестовый матч на «Самара-Арене» проданы за пять часов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 23 апреля. Все билеты на первый тестовый матч на стадионе «Самара-Арена», который примет игры чемпионата мира по футболу 2018 года, между самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом» проданы. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
Встреча «Крылья Советов» — «Факел» пройдет 28 апреля в 35-м туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Стадион «Самара-Арена» вмещает около 45 тысяч зрителей, однако на первый тестовый матч реализовывались билеты только на нижний ярус. Планируется, что встречу смогут посетить до 10 тысяч зрителей. Продажи билетов на игру начались утром в понедельник, и они были раскуплены за пять часов.
Второй тестовый матч на «Самара-Арене» пройдет 6 мая, «Крылья Советов» примут краснодарскую «Кубань». В турнирной таблице первенства ФНЛ «Крылья Советов» занимают третье место, набрав 73 очка и на один балл отставая от красноярского «Енисея» и «Оренбурга». Первые две команды ФНЛ по итогам сезона получат прямую путевку в премьер-лигу, клубы, которые займут третье и четвертое места, сыграют в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами премьер-лиги, за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2018/19.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста— Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.
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