Ещё
Паредес: «После игры с „Арсеналом“ осталось очень горькое послевкусие»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Скончалась Нино Хурцидзе
Скончалась Нино Хурцидзе

Паредес: «После игры с „Арсеналом“ осталось очень горькое послевкусие» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес разочарован, что «сине-бело-голубые» упустили победу над тульским «Арсеналом» в матче 27-го тура Премьер-лиги (3:3).
— Что скажете об игре в Туле в целом?
— После нее осталось очень горькое послевкусие и неприятный осадок. Эту игру надо было завершать в нашу пользу, но мы позволили сопернику сравнять счет в самом конце. Это всегда крайне обидно. Неплохо только одно — в борьбе за место в Лиге чемпионов все по-прежнему в наших руках.
— Вас не удивило, что «Арсенал» играл против «Зенита» в открытый футбол?
— Это очень хорошо, что в российском футболе есть такие команды, которые не бояться столь открыто играть против лидеров чемпионата. Это и для самого «Арсенала» здорово. Но я ясно отдаю себе отчет: все соперники такими быть не могут. И многие команды в России просто вынуждены отбиваться, чтобы добыть результат.
— Все в этом смысле для «Зенита» все будет решаться в ближайшем матче с ЦСКА?
— Пожалуй, это главный матч, в котором, еще раз подчеркну, все зависит от нас самих. Уверяю, вас тренироваться будем изо всех сил, выйдем в воскресенье с нужным настроем и сделаем для победы все, — цитирует Паредеса пресс-служба «Зенита».
Евро-футбол.Ру: последние новости
Все билеты на первый тестовый матч на "Самара-Арене" проданы за пять часов Перес: "Реал" сделает всё для триумфа в Лиге чемпионов" Перес - Навасу: "Ты будешь футболистом "Реала" ещё много лет"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку86
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение