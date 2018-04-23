Паредес: «После игры с „Арсеналом“ осталось очень горькое послевкусие»

— Что скажете об игре в Туле в целом?

— После нее осталось очень горькое послевкусие и неприятный осадок. Эту игру надо было завершать в нашу пользу, но мы позволили сопернику сравнять счет в самом конце. Это всегда крайне обидно. Неплохо только одно — в борьбе за место в Лиге чемпионов все по-прежнему в наших руках.

— Вас не удивило, что «Арсенал» играл против «Зенита» в открытый футбол?

— Это очень хорошо, что в российском футболе есть такие команды, которые не бояться столь открыто играть против лидеров чемпионата. Это и для самого «Арсенала» здорово. Но я ясно отдаю себе отчет: все соперники такими быть не могут. И многие команды в России просто вынуждены отбиваться, чтобы добыть результат.

— Все в этом смысле для «Зенита» все будет решаться в ближайшем матче с ЦСКА?

— Пожалуй, это главный матч, в котором, еще раз подчеркну, все зависит от нас самих. Уверяю, вас тренироваться будем изо всех сил, выйдем в воскресенье с нужным настроем и сделаем для победы все, — цитирует Паредеса пресс-служба «Зенита».