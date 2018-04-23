Волейбольный тренер Карполь получил звание героя труда

"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание героя труда Российской Федерации Карполю Николаю Васильевичу", — говорится в указе.

Под руководством Карполя сборная СССР выиграла золото Олимпийских игр 1980 и 1988 годов, а сборные СНГ и России три раза завоевывали серебро Олимпиад (1992, 2000, 2004).

Вместе с Карполем "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом страны.