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Карполь получил звание героя труда
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Волейбольный тренер Карполь получил звание героя труда 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главному тренеру "Уралочки" Николаю Карполю указом президента России Владимира Путина присвоено звание героя труда, сообщает "Советский спорт".
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание героя труда Российской Федерации Карполю Николаю Васильевичу", — говорится в указе.
Под руководством Карполя сборная СССР выиграла золото Олимпийских игр 1980 и 1988 годов, а сборные СНГ и России три раза завоевывали серебро Олимпиад (1992, 2000, 2004).
Вместе с Карполем "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом страны.
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