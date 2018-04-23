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Матчи заключительного тура ФНЛ начнутся в 14:00 мск
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Матчи заключительного тура ФНЛ начнутся в 14:00 мск 

Советский спорт 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
ФНЛ определила время начала матчей заключительного, 38-го тура первенства, который намечен на субботу, 12 мая. Они начнутся в 14:00 по московскому времени.
В случае если тот или иной матч не будет влиять на распределение призовых мест, участие в переходных матчах с командами РФПЛ, а также на сохранение места в ФНЛ, его участники вправе обратиться в лигу для согласования иного времени. Такие обращения должны поступить не позднее 5 мая, сообщается на официальном сайте ФНЛ.
Напомним, переходные матчи проводятся между 3-4-й командами ФНЛ и 13-14-й командами премьер-лиги.
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