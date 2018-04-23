Футбольный клуб «Барс» из поселения Внуковское провел матч с командой «Одинцово»

Фото: официальная страница футбольного клуба в социальных сетях

Команда «Барс» 21 апреля проиграла коллективу «Одицово» со счетом 6:3. Матч прошел в рамках Высшей лиги Кубка Urban Cup Юго-Западной зоны.

— Мы начали игру с хорошим настроем и сразу же забили гол. Потом пошел сильный дождь и поднялся ветер, из-за чего матч приостановили на 15 минут. Затем мы вернулись на уже мокрое поле, что, конечно, помешало игре. В этот день удача была на стороне соперника. В результате мы проиграли со счетом 6:3, — прокомментировал капитан команды «Барс» Сергей Кравцов

Отметим, что 14 апреля спортсмены выиграли у команды «Поселение Внуковское» со счетом 4:1.