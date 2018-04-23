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ВФСО «Динамо» разъяснило позицию о причастности Смертина к возможным нарушениям в ФК
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ВФСО «Динамо» разъяснило позицию о причастности Смертина к возможным нарушениям в ФК 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Всероссийское физкультурно— спортивное общество (ВФСО) «Динамо» разъяснило свою позицию о причастности исполнительного директора футбольного клуба «Динамо» Алексея Смертина к возможным нарушениям в деятельности клуба. Заявление опубликовано на официальном сайте ВФСО «Динамо».
Ранее издание РБК сообщило, что МВД проводит проверку по фактам финансовых злоупотреблений в руководстве футбольного клуба «Динамо». В материалах, послуживших поводом для проверки, фигурирует имя исполнительного директора «Динамо» Смертина.
"Материалы по деятельности Е. И. Муравьева (предыдущий генеральный директор футбольного клуба — прим. ТАСС) переданы в правоохранительные органы. Имеющаяся в распоряжении ВФСО информация позволяет придерживаться позиции, что А. Г. Смертин, занимающий должность исполнительного директора клуба, намеренно был введен в заблуждение и исполнял прямые указания бывшего генерального директора ФК «Динамо», — говорится в сообщении.
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