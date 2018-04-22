Ринат Билялетдинов: «Локомотив» не отдаст золото, а вторым станет ЦСКА"

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о медальных раскладах по итогам чемпионата России-2017/18.

Напомним, что сегодня лидер, «Локомотив» (57 очков), сыграл в 27-м туре вничью с «Уфой» (0:0), ЦСКА (51) победил «Краснодар» (47) — 2:1, "Зенит" (49) не сумел переиграть «Арсенал» (3:3). "Спартак" (50) проводит матч с «Ахматом» в понедельник.

— «Локо» вряд ли отдаст первую строчку, у Семина слишком хороший запас, — полагает Билялетдинов. — Что касается борьбы за серебро, то исходя из календаря, считаю, что наибольшие шансы у ЦСКА. Как мне видится, армейцы, вытащив тяжелый матч с «Краснодаром», получили позитивный заряд эмоций, чего нельзя сказать об их конкурентах. В «Зените» и «Спартаке» на фоне игровых проблем назрели внутренние конфликты.

Питерцы, не удержав победу над «Арсеналом», будучи в большинстве, ухудшили турнирное и психологическое положение. У красно-белых сейчас абсолютно такая же ситуация: проблемы с футбольной составляющей и вылет из кубка привели к скандальной ситуации вокруг Глушакова, которой будет уделено больше внимания, нежели подготовке к финишу сезона. Мой прогноз: ЦСКА будет вторым, борьба за третье место развернется между «Зенитом» и «Спартаком» и продлится до последнего тура. (Иван ТОРОПЦЕВ)