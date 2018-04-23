«Агидель» впервые в истории стала чемпионом Женской хоккейной лиги

ДМИТРОВ /Московская область/, 23 апреля. / ТАСС /. Уфимская «Агидель» на выезде со счетом 4:1 одержала победу над дмитровским «Торнадо» в третьем матче финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и стала победителем турнира.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу «Агидели». В первых двух матчах, которые прошли в Уфе, хоккеистки «Агидели» победили со счетом 2:0 и 3:2 соответственно.

"Агидель" заняла первое место в регулярном чемпионате, набрав 61 очко. Клуб «Торнадо» финишировал вторым (52). В полуфинале уфимская команда со счетом 2-0 в серии обыграла нижегородский СКИФ, а хоккеистки «Торнадо» победили санкт— петербургское «Динамо» (2-0).

СКИФ и «Динамо» стали обладателями бронзовых медалей чемпионата. Согласно регламенту ЖХЛ, в сезоне-2017/18 матч за третье место не проводится.

Женская хоккейная лига была основана в 2015 году, она заменила чемпионат России среди женских команд. Победителем предыдущих двух турниров стал клуб «Торнадо», «Агидель» дважды завоевывала серебряные медали.