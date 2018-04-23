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«Спартак» проиграл «Ахмату» в Москве
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«Спартак» проиграл «Ахмату» в Москве 

LiveSport.Ru 1 час назад
Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от грозненского «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура чемпионата России.
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