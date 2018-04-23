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Каррера: в прошлом сезоне была спортивная злость, сейчас кажется: будь что будет
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Каррера: в прошлом сезоне была спортивная злость, сейчас кажется: будь что будет 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарии после матча с «Ахматом» (1:3) в 27-м туре РФПЛ.
«Позитивные моменты? Я увидел реакцию команды, но она была слишком поздней. Я доволен, что вернулся Тимофеев — он готов к тому, чтобы играть.
У «Ахмата» было больше мотивации, чем у нас. Увы, в футболе качество играет большую роль, если есть желание. Я часто повторяю, что нет матчей, выигранных заранее.
Мои футболисты не играли против себя. К каждому матчу надо подходить со спортивной злостью. Это было у нас в прошлом сезоне. Мы хотели побеждать и победили. В этом году кажется: будь что будет. Выиграем — выиграем. Проиграем — проиграем. В этом вся разница. Мы работаем над построением игры. Результата пока нет. Так что вина моя.
Надо завтра тренироваться и готовиться к следующему матчу, стараться понять, почему проиграли. Ещё три матча впереди, и надо работать, чтобы набрать побольше очков», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
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