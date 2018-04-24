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Руди Феллер: «Рома» имеет реальный шанс на выход в финал Лиги чемпионов"
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Руди Феллер: «Рома» имеет реальный шанс на выход в финал Лиги чемпионов" 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Бывший нападающий «Ромы» Руди Феллер верит, что римлянам удастся переиграть «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов. По словам немца, он не бы удивлен, когда «Рома» прошла «Барселону», проиграв в первом матче 1:4 и выиграв во втором 3:0.
— Я видел первый матч против «Барселоны», и я не был так удивлен, как большинство людей, — цитируте L'Equipe Феллера. — 3:0 во втором матче стало неожиданностью, но «Рома» не заслуживала того, чтобы проиграть 1:4 в первом матче. У «Ромы» отличный вратарь, сильная защита и Эдин Джеко, превосходный бомбардир. У команды есть реальный шанс претендовать на финал.
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