Руди Феллер: «Рома» имеет реальный шанс на выход в финал Лиги чемпионов" 

Бывший нападающий «Ромы» Руди Феллер верит, что римлянам удастся переиграть «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов. По словам немца, он не бы удивлен, когда «Рома» прошла «Барселону», проиграв в первом матче 1:4 и выиграв во втором 3:0.
— Я видел первый матч против «Барселоны», и я не был так удивлен, как большинство людей, — цитируте L'Equipe Феллера. — 3:0 во втором матче стало неожиданностью, но «Рома» не заслуживала того, чтобы проиграть 1:4 в первом матче. У «Ромы» отличный вратарь, сильная защита и Эдин Джеко, превосходный бомбардир. У команды есть реальный шанс претендовать на финал.