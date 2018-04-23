«Фенербахче» с Нойштедтером разгромил «Антальяспор». Чемпионат Турции ждет безумная концовка 

«Фенербахче» разгромил «Антальяспор» в матче 30-го тура чемпионата Турции. В центре обороны стамбульцев 90 минут провели игрок сборной России Роман Нойштедтер и бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел. Также во встрече приняли участие экс-игрок «Зенита» Жулиану и экс-капитан «Динамо» Матье Вальбуэна. Оба они забили по мячу.
За «Антальяспор» полный матч отыграли бывшие футболисты «Локомотива» Майкон и Шарлес.
В турецкой суперлиге за четыре тура до конца сезона на чемпионство претендуют сразу четыре команды, причем все представляют Стамбул. Лидер таблицы «Галатасарай» имеет в активе 63 очка. По 62 очка у «Бешикташа» и «Истанбул ББ». У «Фенербахче» 60 очков. Примечательно, что в составе трех лидеров чемпионата есть бывшие футболисты российских клубов. Помимо группы игроков у «Фенербахче», это футболисты «Бешикташа» Джанер Эркин и Вагнер Лав (оба — экс-ЦСКА), а также защитник «Истанбул ББ» Александр Епуряну (экс-"Москва", «Динамо», «Крылья Советов», «Анжи»).
Чемпионат Турции
Суперлига
30-й тур "Фенербахче" — «Антальяспор» — 4:1 (2:1)
Голы: Шаэшуэ, 14 (1:0). Сольдадо, 20 (2:0). Дукара, 36 (2:1). Жулиану, 62 (3:1). Вальбуэна, 90 (4:1).
Соперники лидеров чемпионата в оставшихся турах
"Галатасарай": «Бешикташ» (д), «Акхисар» (г), «Малатьяспор» (д), «Гезтепе» (г).
"Бешикташ": «Галатасарай» (г), «Кайсериспор» (д), «Османлыспор» (г), «Сивасспор» (д).
"Истанбул ББ": «Османлыспор» (г), «Сивасспор» (д), «Антальяспор» (г), «Касымпаша» (д).
"Фенербахче": «Касымпаша» (г), «Бурсаспор» (д), «Карабюкспор» (г), «Коньяспор» (д).