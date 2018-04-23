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Если «Спартак» не выйдет в Лигу чемпионов, Каррера может быть уволен
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Если «Спартак» не выйдет в Лигу чемпионов, Каррера может быть уволен 

Спорт-Экспресс 32 минуты назад
Фото: Спорт-Экспресс
По информации «СЭ», "Спартак" рассматривает сценарий, при котором по окончании сезона главный тренер Массимо Каррера покинет свой пост.
Самосожжение «Спартака»
В случае если команда не пробьется по итогам чемпионата в Лигу чемпионов, то есть окажется ниже третьего места, велика вероятность, что клуб рассмотрит вариант расторжения контракта итальянца.
Напомним, что действующий договор Карреры рассчитан до окончания сезона-2018/19, но последние результаты москвичей не устраивают руководство красно-белых. (Вячеслав КОРОТКИН)
Сегодня «Спартак» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России уступил «Ахмату» (1:3) — для красно-белых это третье поражение подряд после игры 26-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:2) и полуфинала Кубка России против «Тосно» (1:1, пенальти — 4:5).
Команда Массимо Карреры с 50 очками занимает третье место в премьер-лиге. Лидирует «Локомотив» (57), на втором месте — ЦСКА (51), на четвертом — "Зенит" (49), на пятом — «Краснодар» (47).
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
Спартак М — Ахмат
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