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Ледяхов в премьер-лиге не проигрывает
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Ледяхов в премьер-лиге не проигрывает 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Команды, которыми руководит Игорь Ледяхов, в премьер-лиге не потерпели ни одного поражения.
"Спартак"-2008 с Ледяховым в роли исполняющего обязанности главного тренера набрал пять очков в трех турах, «Ахмат»-2018 — семь очков, в том числе три за победу над красно-белыми.
Любопытно, что в первом дивизионе команды Ледяхова ("Шинник" и «Ротор») уступили почти в половине проведенных встреч (+5=5-9). (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи Ледяхова во главе клубов премьер-лиги
Клуб Ледяхова
Соперник
17.08.2008
Спартак
Амкар (г)
23.08.2008
Спартак
Динамо (д)
31.08.2008
Спартак
Спартак Нч (д)
13.04.2018
Ахмат
Тосно (д)
18.04.2018
Ахмат
Локомотив (г)
23.04.2018
Ахмат
Спартак (г)
Спартак М — Ахмат
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