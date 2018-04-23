Каррера избежит увольнения из «Спартака» только при одном условии 

Московский "Спартак" рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Массимо Карреры, сообщают российские СМИ.
Итальянский наставник сможет сохранить работу только при условии, что «красно-белые» по итогам сезона попадут в Лигу Чемпионов, то есть займут место в РФПЛ не ниже третьего.
Стоит отметить, что за три тура до завершения чемпионата «Спартак» расположился как раз на третьем месте в турнирной таблице первенства, имея в своём активе 50 очков. Однако подопечным Карреры на пятки наступают "Зенит" (49 очков) и «Краснодар» (47 очков).