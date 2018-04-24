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Экс-тренер ФК «Спартак» Чернышов: даже моя собака не может смотреть на игру команды
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Экс-тренер ФК «Спартак» Чернышов: даже моя собака не может смотреть на игру команды 

RT на русском 26 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» Андрей Чернышов после поражения команды от «Ахмата» в матче 27-го тура чемпионата России опубликовал на своей странице фотографию собаки, которая отвернулась от телевизора.
«Даже моя собака не может смотреть на игру «Спартака», — подписал пост Чернышов.
«Спартак» потерпел третье поражение за девять дней. В настоящий момент подопечные Массимо Карреры занимают третье место, имея в активе 50 очков.
Ранее сообщалось, что Каррера будет отправлен в отставку, если не попадёт в зону Лиги чемпионов по окончании сезона.
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