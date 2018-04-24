Экс-тренер ФК «Спартак» Чернышов: даже моя собака не может смотреть на игру команды

«Даже моя собака не может смотреть на игру «Спартака», — подписал пост Чернышов.

«Спартак» потерпел третье поражение за девять дней. В настоящий момент подопечные Массимо Карреры занимают третье место, имея в активе 50 очков.

Ранее сообщалось, что Каррера будет отправлен в отставку, если не попадёт в зону Лиги чемпионов по окончании сезона.