Фалькао может сыграть за «Монако» уже в следующем туре

Нападающий французского «Монако» Радамель Фалькао пропустил матч 34-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (1:3) из-за простой контрактуры. Как сообщает BeFoot, в течение недели 32-летний колумбиец должен вернуться к тренировкам. В текущем сезоне Фалькао сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 4 голевые передачи.

«Монако» за 4 тура до конца чемпионата занимает второе место и ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов, опережая расположившийся на четвёртой строчке «Марсель» всего на 1 очко.