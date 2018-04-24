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Фалькао может сыграть за «Монако» уже в следующем туре
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Фалькао может сыграть за «Монако» уже в следующем туре 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Нападающий французского «Монако» Радамель Фалькао пропустил матч 34-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (1:3) из-за простой контрактуры. Как сообщает BeFoot, в течение недели 32-летний колумбиец должен вернуться к тренировкам. В текущем сезоне Фалькао сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 4 голевые передачи.
«Монако» за 4 тура до конца чемпионата занимает второе место и ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов, опережая расположившийся на четвёртой строчке «Марсель» всего на 1 очко.
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