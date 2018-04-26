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«Реал» стал первым клубом в истории, победившим «Баварию» 6 раз подряд
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«Реал» стал первым клубом в истории, победившим «Баварию» 6 раз подряд 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимала мадридский «Реал» и уступила со счётом 1:2.
Таким образом, «Реал» стал первой командой в истории турнира, которой удалось обыграть «Баварию» в шести матчах подряд. В шести последних матчах «Реал» забил 15 голов в ворота мюнхенцев и пропустил 5. Серия побед «Реала» началась со второй игры полуфинала Лиги чемпионов сезона-2011/12 (2:1). После этого «Реал» выиграл оба матча в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2013/14 (1:0 и 4:0), а также обе игры на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2016/17 (2:1 и 4:2).
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