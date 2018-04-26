«Реал» стал первым клубом в истории, победившим «Баварию» 6 раз подряд

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимала мадридский «Реал» и уступила со счётом 1:2.

Таким образом, «Реал» стал первой командой в истории турнира, которой удалось обыграть «Баварию» в шести матчах подряд. В шести последних матчах «Реал» забил 15 голов в ворота мюнхенцев и пропустил 5. Серия побед «Реала» началась со второй игры полуфинала Лиги чемпионов сезона-2011/12 (2:1). После этого «Реал» выиграл оба матча в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2013/14 (1:0 и 4:0), а также обе игры на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2016/17 (2:1 и 4:2).