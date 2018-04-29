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Деменко: кто забьёт первым в матче «Зенит» — ЦСКА, тот и победит
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Деменко: кто забьёт первым в матче «Зенит» — ЦСКА, тот и победит 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Sports.ru
Бывший футболист сборной России и «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ «Зенит» — ЦСКА, который состоится сегодня, 29 апреля.
«Нас ждёт очень интересный и открытый футбол. В этом сезоне ЦСКА очень хорошо смотрится на выезде, ему удобно играть на контратаках. «Зенит» будет играть по своему плану, а значит «армейцы» наверняка сыграют вторым номером. На домашних матчах москвичи в этом сезоне не демонстрировали свою лучшую игру, посмотрим, что будет в Питере. Несмотря на то, что Манчини немного упустил управление командой, у него остаётся лучший состав в чемпионате. Определённо обе команды будут действовать осторожно, но точно закрываться не будут. Кто забьёт первый гол, тот и выиграет этот поединок. Поставлю на победу «Зенита» со счётом 2:1», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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