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«Зенит» проведёт переговоры с Божовичем
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«Зенит» проведёт переговоры с Божовичем 

Евро-футбол.Ру 11 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
"Зенит" по окончании сезона намерен провести переговоры с главным тренером тульского «Арсенала» Миодрагом Божовичем. Впрочем, по словам источника, в списке возможных преемников Роберто Манчини порядка 10 специалистов.
Напомним, Божович возглавил «Арсенал» летом прошлого года. Под его руководством команда занимает 7 место в таблице чемпионата России за 3 тура до финиша.
Манчини также возглавил «Зенит» летом минувшего года. После 27 туров «сине-бело-голубые» занимают 4 место в чемпионате, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.
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