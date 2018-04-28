«Зенит» проведёт переговоры с Божовичем

"Зенит" по окончании сезона намерен провести переговоры с главным тренером тульского «Арсенала» Миодрагом Божовичем. Впрочем, по словам источника, в списке возможных преемников Роберто Манчини порядка 10 специалистов.

Напомним, Божович возглавил «Арсенал» летом прошлого года. Под его руководством команда занимает 7 место в таблице чемпионата России за 3 тура до финиша.

Манчини также возглавил «Зенит» летом минувшего года. После 27 туров «сине-бело-голубые» занимают 4 место в чемпионате, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.