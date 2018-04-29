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Массимо Каррера: «Игроки хотят доказать, что „Спартак“ все еще является чемпионом»
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Массимо Каррера: «Игроки хотят доказать, что „Спартак“ все еще является чемпионом» 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Фото: Российский стадион
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над «Амкаром» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России подчеркнул, что его подопечные мотивированы успешно провести концовку сезона. Красно-белые временно поднялись на второе место в таблице, на 4 очка отставая от «Локомотива».
— У команды остались силы и эмоции на конец чемпионата?
— Силы на конец чемпионата, конечно же, у нас остались. Наши игроки по-прежнему хотят доказать, что «Спартак» все еще является чемпионом, и провести как можно лучше оставшиеся матчи.
— Ожидаете, что «Спартаку» дальше станет проще в эмоциональном плане?
— Давление всегда присутствует. Сегодня мы победили, но еще ничего не совершили. Мы пока не вторые. А давление — это часть футбола, никуда от него не деться. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Амкар — Спартак М  Чемпионат России по футболу. Все о турнире
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