«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), сообщает ТАСС

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 0:0. Защитник «Урала» Михаил Меркулов был удален с поля на 88-й минуте за вторую желтую карточку.

После этой ничьей «Ахмат» набрал 35 очков и находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, а «Урал» располагается двумя строчками выше, на восьмой позиции, и имеет 37 баллов в активе.