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«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в чемпионате России по футболу
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«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в чемпионате России по футболу 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), сообщает ТАСС.
Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 0:0. Защитник «Урала» Михаил Меркулов был удален с поля на 88-й минуте за вторую желтую карточку.
После этой ничьей «Ахмат» набрал 35 очков и находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, а «Урал» располагается двумя строчками выше, на восьмой позиции, и имеет 37 баллов в активе.
Россия — Премьер-Лига. 28-й тур Ахмат (Грозный) — Урал (Екатеринбург) — 0:0 Удаления: нет — Меркулов, 88  "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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