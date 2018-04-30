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Сёмин: «Локомотиву» не хватает агрессии, есть волнение из-за лидерства
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Сёмин: «Локомотиву» не хватает агрессии, есть волнение из-за лидерства 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Советский спорт
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги матча 28-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).
«Хороший был матч, за исключением этих двух минут. Совсем не обязательные две ошибки, которые повлияли на результат. На мой взгляд, матч шёл до гола, и так получилось, что мы пропустили. Второй — совсем непонятно, какая ошибка случилась у нашего игрока. Мы сегодня проиграли матч, но не сражение. Сейчас нужно успокоиться, подготовиться к „Зениту“. Почему не забиваем третий матч подряд? В атаке много игроков, но прицел сбился. Я думаю, не хватает агрессии в конечной стадии. Всё разыгрывается достаточно неплохо до ворот, игроки же не потеряли квалификацию. Но агрессии не хватает. Есть определённое волнение из-за лидерства. Всё решают два оставшихся матча», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».
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