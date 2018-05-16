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Российская волейболистка ушла из «Галатасарая»
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Российская волейболистка ушла из «Галатасарая» 

Газета.Ru 16 мая 2018
Фото: Reuters
Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева объявила об уходе из турецкого "Галатасарая", сообщает ТАСС.
"Иногда просто не хватает слов, что бы описать чувства, "Галатасарай", большое спасибо. Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу, всем менеджерам за этот прекрасный спортивный сезон. Каждый день был наполнен хорошим настроением и совместной работой, пришли новые победы, наметились новые горизонты. Большое вам всем спасибо за вашу поддержку в период моих испытаний с травмой, я всегда буду с благодарностью помнить о всех вас", — написала спортсменка в своем инстаграме.
29-летняя россиянка выступала за турецкий клуб с 2017 года, подписав однолетний контракт, который не был продлен.
21 марта она получила серьезную травму — разрыв крестообразных связок колена, и сейчас восстанавливается.
Ранее сообщалось, что сборная России по волейболу победила Аргентину в матче Лиги наций.
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