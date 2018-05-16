Россиянки обыграли команду Таиланда

Женская сборная России по волейболу обыграла команду Таиланда

Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Таиланда в рамках матча турнира Лиги наций. Об этом сообщает "Советский спорт".

Россиянки одержали победу в четырех сетах. Итоговый счет встречи 3:1 (25:23, 13:25, 25:18, 30:28).

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Нидерландов.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу победила Аргентину в матче Лиги наций.