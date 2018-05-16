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Россиянки обыграли команду Таиланда
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Женская сборная России по волейболу обыграла команду Таиланда 

Газета.Ru 16 мая 2018
Фото: Официальный сайт CEV
Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Таиланда в рамках матча турнира Лиги наций. Об этом сообщает "Советский спорт".
Россиянки одержали победу в четырех сетах. Итоговый счет встречи 3:1 (25:23, 13:25, 25:18, 30:28).
В составе российской сборной лучшими показателями отметились Ксения Парубец и Наталья Малых. В активе россиянок 24 и 18 очков соответственно.
Следующим соперником сборной России станет национальная команда Нидерландов.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу победила Аргентину в матче Лиги наций.
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