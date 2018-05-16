Объявлен состав мужской сборной по волейболу на Лигу наций

Объявлен состав мужской сборной России по волейболу на Лигу наций

Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу определился с составом команды на Лигу наций. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Первый этап турнира пройдет с 25 по 27 мая в Польше. Сборная России сыграет с командами Польши, Южной Кореи и Канады.