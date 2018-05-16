Объявлен состав мужской сборной по волейболу на Лигу наций

Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу определился с составом команды на Лигу наций. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом. Связующие: Игорь Кобзарь ("Кузбасс"), Дмитрий Ковалев ("Урал"), Павел Панков ("Зенит СПб"). Диагональные: Константин Бакун ("Белогорье"), Максим Михайлов ("Зенит— Казань"), Виктор Полетаев ("Кузбасс"), Романас Шкулявичус ("Нова"). Либеро: Алексей Кабешов ("Урал"), Роман Мартынюк ("Локомотив" Новосибирск), Александр Соколов ("Ярославич"). Блокирующие: Илья Власов ("Факел"), Артем Вольвич ("Зенит— Казань"), Дмитрий Мусэрский, ("Белогорье"), Инал Тавасиев ("Кузбасс"), Игорь Филиппов ("Урал"). Доигровщики: Дмитрий Волков ("Факел"), Антон Карпухов ("Кузбасс"), Егор Клюка ("Факел"), Александр Маркин (московское "Динамо"), Ярослав Подлесных ("Кузбасс"), Сергей Савин ("Локомотив" Новосибирск).
Первый этап турнира пройдет с 25 по 27 мая в Польше. Сборная России сыграет с командами Польши, Южной Кореи и Канады.