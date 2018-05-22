Россиянки обыграли итальянок в Лиге наций

Российские волейболистки обыграли итальянок в матче Лиги наций

ТАСС , 22 мая. Женская сборная России по волейболу со счетом 3-0 одержала победу над командой Италии в первом матче второго тура Лиги наций. Встреча прошла в южнокорейском городе Сувон и завершилась в трех сетах со счетом 26:24, 25:12, 25:23.

Самой результативной волейболисткой матча стала итальянка Серена Ортолани , набравшая 14 очков. В составе сборной России больше всех очков набрала Ирина Воронкова (13).

Ранее в первом туре россиянки обыграли команду Аргентины (3-1) и сборную Таиланда (3-0), а также проиграли голландкам (0-3). Сборная России поднялась в таблице с седьмого на второе место, набрав девять очков в четырех матчах. Первое место занимает команда Нидерландов, в активе которой девять очков в трех играх, третьей идет сборная Турции (8 очков в 3 матчах). Итальянки потерпели четвертое поражение подряд.

В следующем матче 23 мая сборная России сыграет с командой Южной Кореи, которая занимает восьмое место (5 очков в 3 матчах). В третьем матче второго тура россиянки встретятся с немками (24 мая).

Лига наций — новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавший ранее Гран-при. По итогам предварительных матчей, которые пройдут с 15 мая по 14 июня, пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Китая. Если китаянки пробьются в первую пятерку, в финале выступит и шестая команда по итогам предварительной стадии.

"Финал шести" Лиги наций пройдет с 27 июня по 1 июля в Нанкине.