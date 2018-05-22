Ещё
Россиянки обыграли итальянок в Лиге наций
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские волейболистки обыграли итальянок в матче Лиги наций 

ТАСС 22 мая 2018
Фото: Reuters
ТАСС, 22 мая. Женская сборная России по волейболу со счетом 3-0 одержала победу над командой Италии в первом матче второго тура Лиги наций. Встреча прошла в южнокорейском городе Сувон и завершилась в трех сетах со счетом 26:24, 25:12, 25:23.
Самой результативной волейболисткой матча стала итальянка Серена Ортолани, набравшая 14 очков. В составе сборной России больше всех очков набрала Ирина Воронкова (13).
Ранее в первом туре россиянки обыграли команду Аргентины (3-1) и сборную Таиланда (3-0), а также проиграли голландкам (0-3). Сборная России поднялась в таблице с седьмого на второе место, набрав девять очков в четырех матчах. Первое место занимает команда Нидерландов, в активе которой девять очков в трех играх, третьей идет сборная Турции (8 очков в 3 матчах). Итальянки потерпели четвертое поражение подряд.
В следующем матче 23 мая сборная России сыграет с командой Южной Кореи, которая занимает восьмое место (5 очков в 3 матчах). В третьем матче второго тура россиянки встретятся с немками (24 мая).
Лига наций — новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавший ранее Гран-при. По итогам предварительных матчей, которые пройдут с 15 мая по 14 июня, пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Китая. Если китаянки пробьются в первую пятерку, в финале выступит и шестая команда по итогам предварительной стадии.
"Финал шести" Лиги наций пройдет с 27 июня по 1 июля в Нанкине.
ТАСС: последние новости
Первое дерби между "Спартаком" и ЦСКА в новом сезоне РФПЛ запланировано на 23 сентября Мужская сборная России по волейболу досрочно вышла в "Финал шести" Лиги наций Маскерано: футболисты сборной Аргентины опустошены после поражения в матче ЧМ от хорватов
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали19
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков11
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение