И блок не помог. Как Россия нокаутировала Италию

Женская сборная России по волейболу уверенно обыграла Италию в Лиге наций. Вадим Панков и его подопечные не отдали сопернику ни сета — 3:0.

Обновлённая женская сборная России по волейболу своей игрой в Екатеринбурге на первом этапе Лиги наций породила множество вопросов, однако оставила позитивные впечатления в том, что касается качества игры. Даже матч со сборной Нидерландов, проигранный со счётом 0:3, можно занести в актив. В чём-то он получился даже более ценным, чем игры с Таиландом и Аргентиной.

А из Екатеринбурга нашей команде пришлось лететь дальше на восток — в Южную Корею, где соперники сильнее и серьёзнее: Италия, Германия и сама Корея. Второй этап Лиги наций должен чётко определить направление, в котором движется команда Вадима Панкова, и показать, на что же наша дружина способна в матчах против мощных оппонентов. При этом календарь сложился таким образом, что сила соперников будет идти по нарастающей. И в первой игре на корейской земле Россия сразилась с Италией, в составе которой за зиму также многое поменялось. Матч получился непростым, но наши девушки смогли добиться убедительной победы — 3:0.

Перерыв не на пользу

На первом этапе Лиги наций у тренера сборной России порой возникали вопросы к связующей Татьяне Романовой . Однако на старте игры с итальянками да и, забегая вперёд, на протяжении почти всего матча, она действовала уверенно и классно дирижировала атаками. Благодаря её решениям, старт первого корейского матча для нашей сборной получился нетрудным — 4:1. Впрочем, помогали и итальянки, сами допускавшие невынужденные ошибки. К середине сета девушки из команды Маццанти всё-таки собрались и выровняли игру, но за счёт атак и подач Воронковой Россия совершила ещё один рывок и с комфортом вела в счёте — 16:12.

Второй перерыв не пошёл на пользу сборной России. Итальянки на подаче Серены Ортолани набрали четыре очка подряд и счёт сравняли — 16:16. А после непродолжительной борьбы за инициативу наши девушки даже выпустили соперниц вперёд — 18:19. В ключевой момент с лучшей стороны себя проявила Фетисова, сначала атаковавшая первым темпом, а затем закрывшая Ортолани блоком — 21:20. Но развить преимущество у россиянок не вышло, а потому концовка получилась напряжённой. Наши девушки упустили первый сетбол, однако смогли реализовать второй: Малых провела классную атаку с задней линии, а Парубец подала навылет — 26:24.

Шерифа не волнует

Старт второго сета чуть лучше удался итальянкам: подопечные Маццанти поначалу читали игру сборной России и трижды закрывали атаки наших девушек блоком — 1:4. Мощную атаку было решено заменить обманом, и подачу удалось вернуть. Ирина Воронкова снова выдала отличную серию, и счёт на табло сравнялся — 5:5. Однако к техническому тайм-ауту итальянки всё-таки сумели вырваться вперёд — Елена Пьетрини с подачи отправила мяч в заднюю линию — 6:8.

Однако после перерыва россиянки собрались, а итальянки посыпались. Наши девушки набрали пять очков подряд: была и классная подача, и обманная скидка от связующей под заднюю линию. Но ещё больше было ошибок итальянок — они направляли свои атаки в сетку и в аут, а также испытывали большие трудности на страховке. Но, как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Ко второй технической паузе Россия очень уверенно вела в счёте — 16:10.

Классный блок, атака соперниц в аут, эйс Ефимовой — после перерыва российская команда увеличила отрыв в партии до девяти очков. Несмотря на счёт, Вадим Панков поддерживал свою команду в тонусе. Маццанти же пробовал менять игру заменами, но у Италии ничего не получалось. Ефимова допустила ошибку на подаче только при счёте 21:10. Довести сет до победы было уже нетрудно: России закончила всё атакой Малыгиной и блоком Фетисовой — 25:12.

Догоняли и догнали

В женском волейболе крайне редко бывает так, что команда, выигравшая первые два сета в матче примерно равных соперников, без труда оставляет за собой и третий сет. Начало партии вышло для наших девушек очень трудным — 3:7. Игра сборной России, по большому счёту не поменялась, но череда неприятных, необязательных ошибок едва не выбила команду Панкова из колеи. К счастью, девушкам удалось собраться, и к перерыву отставание было уже минимальным — 7:8.

В равной борьбе, которую зрители могли наблюдать на площадке в середине сета, итальянки больше доверяли своим опытным нападающим: Бозетти и Сулле. А в составе сборной России чаще других атаковали Воронкова и Парубец. Команда Панкова всё время была в позиции догоняющей, но отрыв не увеличивался, стабильно держался на уровне двух очков.

Концовка получилась для России трудной. Наши девушки уже были готовы настичь соперниц, но первый судья не заметил касание сетки у итальянок, а второй не разобрался, что нужно смотреть на видеоповторе, и вместо 18:18 на табло загорелось 17:19. Но этот эпизод, похоже, лишь разозлил нашу команду. Итальянские блокирующие ровным счётом ничего не могли противопоставить пушечным выстрелам Воронковой и Парубец. Последняя при счёте 23:23 принесла команде матчбол, а блоком удалось тут же превратить его в победное очко — закрыли Суллу.

Сборная России выиграла свой первый матч на этапе Лиги наций в Южной Корее, подарив зрителям немало приятных впечатлений. Но дальше соперники будут сильнее.