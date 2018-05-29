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Россия уступила Сербии в матче Лиги наций
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Женская сборная России по волейболу уступила Сербии в Лиге наций 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Reuters
Женская сборная России по волейболу уступила Сербии в первом туре Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Встреча прошла в сербском Кралево и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Самой результативной волейболисткой матча стала Тияна Бошкович, набравшая 25 очков.
Россиянки проиграли третью игру из семи и расположились на седьмой строчке турнирной таблицы. Национальная команда Сербии занимает третье место.
Ранее российские волейболистки обыграли Италию в Лиге наций.
Лига наций. Кралево (Сербия). 1-й турСербия — Россия — 3:0 (25:23, 25:19, 25:18)
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