Россия уступила Сербии в матче Лиги наций

Женская сборная России по волейболу уступила Сербии в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу уступила Сербии в первом туре Лиги наций, сообщает "Советский спорт"

Встреча прошла в сербском Кралево и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Самой результативной волейболисткой матча стала Тияна Бошкович, набравшая 25 очков.

Россиянки проиграли третью игру из семи и расположились на седьмой строчке турнирной таблицы. Национальная команда Сербии занимает третье место.

Ранее российские волейболистки обыграли Италию в Лиге наций.

Лига наций. Кралево (Сербия). 1-й турСербия — Россия — 3:0 (25:23, 25:19, 25:18)