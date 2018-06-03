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«Пляжники» Худяков и Быканов выиграли этап Мирового тура в Алании
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«Пляжники» Худяков и Быканов выиграли этап Мирового тура в Алании 

Чемпионат.com 3 июня 2018
Фото: Вести.Ru
Россияне Максим Худяков и Руслан Быканов стали победителями этапа Мирового тура категории «одна звезда» по пляжному волейболу в Алании (Турция). В финальном матче Худяков и Быканов в трёх партиях обыграли турецкую пару Мурат Гигиноглу / Волкан Гёгтепе со счётом 2:1 (21:13, 16:21, 15:11).
Ранее на этапе Мирового тура в Айдыне (Турция) российская пара заняла третье место.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «одна звезда». Алания, Турция Мужчины. Финал
Максим Худяков/Руслан Быканов (Россия) — Мурат Гигиноглу / Волкан Гёгтепе (Турция) — 2:1 (21:13, 16:21, 15:11).
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