«Пляжницы» Зайончковская и Рудых проиграли в полуфинале турнира в Турции

Россиянки Елизавета Зайончковская и Дарья Рудых в полуфинале этапа Мирового тура категории «одна звезда» по пляжному волейболу в Алании (Турция) уступили немкам Виктории Зебер и Саре Шнайдер.

Во встрече за бронзовые награды Елизавета и Дарья сыграют с итальянками Сильвией Константини и Джайей Трабалли. Соперницами немок по финалу станут волейболистки из Турции.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «одна звезда». Алания, Турция Женщины. Полуфинал

Е. Зайончовская/Д. Рудых (Россия) — В. Зебер/С. Шнайдер (Германия) — 0:2 (15:21, 20:22).