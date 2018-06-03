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«Пляжницы» Зайончковская и Рудых проиграли в полуфинале турнира в Турции
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«Пляжницы» Зайончковская и Рудых проиграли в полуфинале турнира в Турции 

Чемпионат.com 3 июня 2018
Россиянки Елизавета Зайончковская и Дарья Рудых в полуфинале этапа Мирового тура категории «одна звезда» по пляжному волейболу в Алании (Турция) уступили немкам Виктории Зебер и Саре Шнайдер.
Во встрече за бронзовые награды Елизавета и Дарья сыграют с итальянками Сильвией Константини и Джайей Трабалли. Соперницами немок по финалу станут волейболистки из Турции.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «одна звезда». Алания, Турция Женщины. Полуфинал
Е. Зайончовская/Д. Рудых (Россия) — В. Зебер/С. Шнайдер (Германия) — 0:2 (15:21, 20:22).
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