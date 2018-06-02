Ещё
Российские волейболисты на тай-брейке уступили Сербии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские волейболисты на тай-брейке уступили Сербии 

LiveSport.Ru 2 июня 2018
Мужская сборная России по волейболу в матче группового турнира Лиги наций уступила на тай-бреке команде Сербии со счётом 2:3 (25:20, 23:25, 23:25, 25:22, 12:15).
Самым результативным игроком матча стал серб Дражен Лубурич, набравший 29 очков.
В составе сборной России лучшим стал Дмитрий Мусэрский, принесший команде 23 очка, 5 из которых на блоке. 18 очков в активе Егора Клюки.
Сборная России потерпела первое поражение на тай-брейке, сербы одержали третью победу в пяти проведённых матчах
Во вчерашнем матче группы 5 россияне одолели Австралию (3:1), завтра они встретятся с Болгарией.
LiveSport.Ru: последние новости
Львы и достопримечательности: «Енисей» представил форму на сезон в РФПЛ Салах перед матчем с Россией тренируется в общей группе Дзюба хочет, чтобы Салах сыграл против России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали34
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков13
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Болельщики недовольны Россией9
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение