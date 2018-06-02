Российские волейболисты на тай-брейке уступили Сербии

Мужская сборная России по волейболу в матче группового турнира Лиги наций уступила на тай-бреке команде Сербии со счётом 2:3 (25:20, 23:25, 23:25, 25:22, 12:15).

Самым результативным игроком матча стал серб Дражен Лубурич , набравший 29 очков.

В составе сборной России лучшим стал Дмитрий Мусэрский , принесший команде 23 очка, 5 из которых на блоке. 18 очков в активе Егора Клюки

Сборная России потерпела первое поражение на тай-брейке, сербы одержали третью победу в пяти проведённых матчах

Во вчерашнем матче группы 5 россияне одолели Австралию (3:1), завтра они встретятся с Болгарией.