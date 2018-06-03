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Болельщики «Динамо СПб» написали открытое письмо губернатору Санкт-Петербурга
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Болельщики «Динамо СПб» написали открытое письмо губернатору Санкт-Петербурга 

Чемпионат.com 3 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Болельщики «Динамо СПб» написали открытое письмо губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, попросив его не допустить переезда клуба в Сочи.
«Сложилась парадоксальная ситуация. Нынешние руководители клуба в лице генерального директора Дмитрия Рубашко и владельца клуба Бориса Ротенберга решили перевести клуб в город Сочи и сделать одноименный клуб. Мотивация оказалась простой — у клуба нет своей инфраструктуры, такой, как стадион для проведения домашних матчей, в то время как „Зенит“ получил в своё распоряжение новый стадион «Санкт-Петербург», а «Петровский» остаётся невостребованным, а также и то, что требуется наполняемость сочинского олимпийского стадиона «Фишт».
Футбольный клуб «Динамо» (Санкт-Петербург/Ленинград) — один из старейших футбольных клубов страны с богатой историей и своими преданными болельщиками и фанатами! У любителей футбола Санкт-Петербурга должно быть право выбора, за какой клуб болеть, а не ограничение только в рамках одной команды. Мы за здоровую конкуренцию, поэтому просим вас оказать содействие в судьбе клуба и не допустить очередной смерти клуба, и прервать печальную традицию клуба: возникнуть, чтобы пропасть», — говорится в письме.
Также фанаты «Динамо СПб» создали петицию в поддержку сохранения клуба.
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