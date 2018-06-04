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В УМВД России по г. Севастополю прошел турнир по волейболу
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В УМВД России по г. Севастополю прошел турнир по волейболу 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 июня 2018
Фото: ТВ-21
На базе спорткомплекса Севастопольского государственного университета за победу в турнире боролось 14 команд в составе полицейских-волейболистов из разных подразделений УМВД. Поболеть за игроков пришли друзья и коллеги по работе.
В течение соревнований соперники демонстрировали хорошую и захватывающую игру, но в финальный этап удалось выйти только сильнейшим.
По итогам турнира победителем стала команда ОМВД России по Балаклавскому району. Второе место у команды Тыла УМВД России по г. Севастополю, третье место заняли сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району.
По мнению полицейских, это была одна из самых ярких и увлекательных игр, которая каждому дала возможность показать свои силы и мастерство, а также умение работать в команде.
Также они отметили, что во время игры в волейбол развиваются физические навыки необходимые в работе — улучшается концентрация и внимание, увеличивается скорость реакции и ловкость.
В завершение соревнования командам вручили кубки.
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