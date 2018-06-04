В УМВД России по г. Севастополю прошел турнир по волейболу

На базе спорткомплекса Севастопольского государственного университета за победу в турнире боролось 14 команд в составе полицейских-волейболистов из разных подразделений УМВД . Поболеть за игроков пришли друзья и коллеги по работе.

В течение соревнований соперники демонстрировали хорошую и захватывающую игру, но в финальный этап удалось выйти только сильнейшим.

По итогам турнира победителем стала команда ОМВД России по Балаклавскому району. Второе место у команды Тыла УМВД России по г. Севастополю, третье место заняли сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району.

По мнению полицейских, это была одна из самых ярких и увлекательных игр, которая каждому дала возможность показать свои силы и мастерство, а также умение работать в команде.

Также они отметили, что во время игры в волейбол развиваются физические навыки необходимые в работе — улучшается концентрация и внимание, увеличивается скорость реакции и ловкость.

В завершение соревнования командам вручили кубки.