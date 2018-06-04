Шунин: «Считаю, что Ташаев играет за топ-клуб — „Динамо“

”Считаю, что Ташаев играет за топ-клуб — «Динамо». Разговоров о его уходе в команде нет, все были сконцентрированы только на работе и наших задачах. Понятно, что есть слухи, но их необязательно обсуждать. Я бы хотел, чтобы Ташаев продолжил играть в нашей команде, здесь у него все получается и есть возможность для дальнейшего роста”, — цитируют Шунина.