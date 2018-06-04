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Шунин: «Считаю, что Ташаев играет за топ-клуб — „Динамо“
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Шунин: «Считаю, что Ташаев играет за топ-клуб — „Динамо“ 

SPORT24.ru 4 июня 2018
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин выразил надежду на то, что полузащитник Александр Ташаев не уйдет из команды, несмотря на сообщения СМИ об интересе к нему со стороны ”Спартака” и ”Зенита”.
”Считаю, что Ташаев играет за топ-клуб — «Динамо». Разговоров о его уходе в команде нет, все были сконцентрированы только на работе и наших задачах. Понятно, что есть слухи, но их необязательно обсуждать. Я бы хотел, чтобы Ташаев продолжил играть в нашей команде, здесь у него все получается и есть возможность для дальнейшего роста”, — цитируют Шунина.
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