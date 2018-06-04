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Шунин: Сложно вспомнить, когда в чемпионате России была такая плотная таблица
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Шунин: Сложно вспомнить, когда в чемпионате России была такая плотная таблица 

LiveSport.Ru 4 июня 2018
Фото: LiveSport.Ru
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин считает, что завершившийся сезон в РФПЛ получился увлекательным.
«Можно вспомнить выступление наших команд в этом сезоне в Лиге Европы. Они достаточно далеко прошли. В Лиге чемпионов ЦСКА выглядел на групповой стадии достойно. Наверное, отчасти можно судить о нашем первенстве исходя из тех результатов, которые показывают российские клубы в еврокубках, а они неплохие.
Если посмотреть на наш чемпионат, то сразу бросается в глаза то, что все научились защищаться. Например, в этом сезоне мы имели 37 очков за тур до окончания сезона, и нам этого не хватало для того, чтобы гарантировать себе сохранение прописки в лиге. Сложно вспомнить, когда раньше такое было в нашем чемпионате. Таблица очень плотная, всего несколько команд способны оторваться вперед, а остальные играют очень ровно и идут рядом. Мне кажется, это повышает интерес. Прошедший чемпионат получился очень увлекательным», — цитируют Шунина «Известия».
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