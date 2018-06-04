Шунин: Сложно вспомнить, когда в чемпионате России была такая плотная таблица

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин считает, что завершившийся сезон в РФПЛ получился увлекательным.

«Можно вспомнить выступление наших команд в этом сезоне в Лиге Европы. Они достаточно далеко прошли. В Лиге чемпионов ЦСКА выглядел на групповой стадии достойно. Наверное, отчасти можно судить о нашем первенстве исходя из тех результатов, которые показывают российские клубы в еврокубках, а они неплохие.