Курский «Авангард-М» сохранил лидерство в зоне «Черноземье»

После матчей 7-го тура первенства России по футболу среди любительских команд Третьего дивизиона (зона «Черноземье»), состоявшихся в минувшую субботу, курскому " Авангарду-М" удалось сохранить за собой лидирующую позицию

Куряне по воле календаря этот тур пропускали (напомним, что в зоне «Черноземье» выступает нечётное количество команд — 13, поэтому каждой из них по очереди приходится в каком-то из туров отдыхать), не играл в этот день и из ближайший преследователь — «Локомотив» из Лисок Воронежской области. Единственный, кто мог обойти обе эти команды и выйти на первое место, — "Спартак" из Россоши, также находящейся в Воронежской области. Но россошане, принимавшие на своём поле «Тамбов-М», едва не проиграли матч. Уже к 40-й минуте хозяева поля проигрывали — 0:3, но во второй тайме сумели свести поединок к ничьей — 3:3. Причём третий мяч в ворота гостей спартаковцы забили уже в компенсированное время. Таким образом, после семи туров лидирует курский «Авангард-М», у которого 13 очков в 6 матчах при разности мячей 12-4. На втором месте — " Локомотив" из Лисок, у которого также 13 очков в 6 играх, но хуже разница мячей — 10-6. «Спартак» из Россоши остался на третьем месте с 12 очками после 6 игр при разности мячей 14-8. В спину ему «дышит» «Тамбов-М», который сыграл 7 матчей, набрав в них 11 очков, и имеет разность мячей 20-11. Центральным матчем очередного 8-го тура станет матч «Авангарда-М» со «Спартаком» из Россоши. Он пройдёт 9 июня в Курске на стадионе «Олимп» в парке КЗТЗ и начнётся в 14.00.

Олег Столбецов