Ещё
Широков: передо мной стоит задача усилить «Динамо» качественными футболистами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Широков: передо мной стоит задача усилить «Динамо» качественными футболистами 

Чемпионат.com 5 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал назначение на должность директора по селекции московского «Динамо».
«Назначение сюрпризом не стало. Передо мной стоят задачи усилить «Динамо» качественными футболистами и готовить предложения по комплектованию команд. У нас в «Динамо» их много. Это и главная команда, и молодёжная, а в академии и вовсе с десяток коллективов. Также на мне формирование стратегии развития «Динамо» — как сегодняшнего дня, так и на долгосрочный период. Окончательные же решения — за руководством. То, какие позиции требуют усиления, определяет главный тренер. Соответственно его пожеланиям и будет вестись поиск игроков. Безусловно, игроков буду смотреть сам. Это часть моей работы, я считаю, что по-другому и быть не может. Для нас приоритет — это клубная академия. Но если на нужную позицию не будет своего воспитанника соответствующего уровня или таланта и перспектив достичь этот уровень, то будем рассматривать все возможные варианты», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Чемпионат.com: последние новости
Календарь РФПЛ сезона 2018/19. Проект Лямин и Красильников пробились в плей-офф этапа Мирового тура в Остраве Бразильцы обыграли австралийцев в матче Лиги наций в Мельбурне
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали31
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение