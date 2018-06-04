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Гендиректор «Динамо» назвал задачу клуба на сезон-2018/19
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Гендиректор «Динамо» назвал задачу клуба на сезон-2018/19 

SPORT24.ru 4 июня 2018
Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров рассказал в интервью Sport24.ru, какие задачи будут ставиться перед московским клубом в новом сезоне.
"Мы понимаем все сложности продвижения вверх по турнирной таблице, учитывая конкуренцию со стороны соперников в части бюджетов. Тем не менее, клуб будет стремиться занять место в чемпионате в верхней части таблицы.
Любой команде всегда требуется усиление, и не важно, на каком месте она находится. Все зависит от целей и задач и, главное, от трансферного бюджета. А вот он у нас не такой уж большой. Несколько позиций мы попытаемся усилить. Спортивный блок должен провести свою работу таким образом, чтобы за меньшие деньги клуб пополнился качественными игроками", — сказал Федоров.
В прошлом сезоне «Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице РФПЛ.
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