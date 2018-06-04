Гендиректор «Динамо» назвал задачу клуба на сезон-2018/19

Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров рассказал в интервью Sport24.ru, какие задачи будут ставиться перед московским клубом в новом сезоне.

"Мы понимаем все сложности продвижения вверх по турнирной таблице, учитывая конкуренцию со стороны соперников в части бюджетов. Тем не менее, клуб будет стремиться занять место в чемпионате в верхней части таблицы.

Любой команде всегда требуется усиление, и не важно, на каком месте она находится. Все зависит от целей и задач и, главное, от трансферного бюджета. А вот он у нас не такой уж большой. Несколько позиций мы попытаемся усилить. Спортивный блок должен провести свою работу таким образом, чтобы за меньшие деньги клуб пополнился качественными игроками", — сказал Федоров.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице РФПЛ.