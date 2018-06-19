Ещё
Экс-президент Бразилии из тюрьмы прокомментировал игру национальной сборной на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-президент Бразилии из тюрьмы прокомментировал игру национальной сборной на ЧМ-2018 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
ТАСС, 19 июня. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отбывающий 12-летнее тюремное заключение по делу о коррупции, прокомментировал впервые для телеэфира игру национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Высказывания бывшего главы государства были изложены в понедельник вечером в авторской программе, которую ведет спортивный журналист Жозе Тражану на региональном телеканале TVT.
Согласно материалам, обнародованным в передаче, Лула да Силва остался недоволен действиями сборной Бразилии, которая в минувшее воскресенье сыграла вничью с командой Швейцарии. «Честно говоря, правда в том, что мы не играли хорошо, а противник сделал все, что должен был сделать», — считает экс-президент. Он также отметил, что не нужно недооценивать сборную Коста-Рики, с которой бразильцы встретятся 22 июня. «В конечном счете всем известно, что однажды Давид может победить гиганта Голиафа», — подчеркнул Лула да Силва.
Бывший лидер Бразилии также отметил игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. «Две истины были доказаны на первом этапе: Германия не является непобедимой, а из главных звезд только Криштиану Роналду доказал, что он заслуживает этого титула», — считает политик.
Участие экс-президента в телепрограмме организовано следующим образом: Лула да Силва описывает свои впечатления на бумаге и отправляет заметки в редакцию, после чего сотрудники телеканала перепечатывают эти тексты, демонстрируют их на экране и зачитывают. Ранее адвокаты политика пытались добиться для своего подзащитного права записывать в тюрьме видеообращения, однако эта просьба пока не была удовлетворена. Известно, что Лула да Силва на протяжении многих лет является болельщиком футбольного клуба «Коринтианс». Адвокаты политика получили разрешение на установку телевизора в его камере.
Камера экс-президента
С 7 апреля Лула да Силва отбывает наказание в помещении, расположенном на четвертом этаже здания полиции в городе Куритиба на юге Бразилии. Ранее оно использовалось для отдыха самих представителей правоохранительных органов. В подготовленной для экс-президента камере площадью 15 кв. метров имеются кровать, стол, санузел, телевизор и беговая дорожка, установленная по просьбе адвокатов политика. В камере также есть окно, оно не закрыто решеткой и выходит во внутренний двор.
Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам связанного с коррупцией уголовного процесса. В конце января суд подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Однако левая Партия трудящихся сообщила о намерении вновь выдвинуть Лулу да Силву кандидатом на пост президента страны.
ТАСС: последние новости
Вратарь Очоа: сборной Мексики по футболу не нужно заново открывать команду Германии Российские волейболистки проиграли сборной Польши в матче Лиги наций Нигериец Идову рассказал, что ФК "Амкар" должен ему зарплату за три месяца и премиальные
Комментарии  Ещё 134 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела183
Самолет c футболистами загорелся в воздухе19
Почему Путин предпочел Лукашенко футболу20
Салах выложил видео перед матчем со сборной РФ20
Московские СИЗО заполнили иностранные болельщики172
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:16
Самолет c футболистами загорелся в воздухе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:51
«Мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит»
Фигурное катание
00:56
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
03:41
Журналист возмутился русскими женщинами
ЧМ по футболу 2018
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
04:36
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
ЧМ по футболу 2018
Поддержите свою сборную на Рамблере
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение