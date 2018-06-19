Экс-президент Бразилии из тюрьмы прокомментировал игру национальной сборной на ЧМ-2018

ТАСС , 19 июня. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отбывающий 12-летнее тюремное заключение по делу о коррупции, прокомментировал впервые для телеэфира игру национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Высказывания бывшего главы государства были изложены в понедельник вечером в авторской программе, которую ведет спортивный журналист Жозе Тражану на региональном телеканале TVT.

Согласно материалам, обнародованным в передаче, Лула да Силва остался недоволен действиями сборной Бразилии, которая в минувшее воскресенье сыграла вничью с командой Швейцарии. «Честно говоря, правда в том, что мы не играли хорошо, а противник сделал все, что должен был сделать», — считает экс-президент. Он также отметил, что не нужно недооценивать сборную Коста-Рики, с которой бразильцы встретятся 22 июня. «В конечном счете всем известно, что однажды Давид может победить гиганта Голиафа», — подчеркнул Лула да Силва.

Бывший лидер Бразилии также отметил игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду . «Две истины были доказаны на первом этапе: Германия не является непобедимой, а из главных звезд только Криштиану Роналду доказал, что он заслуживает этого титула», — считает политик.

Участие экс-президента в телепрограмме организовано следующим образом: Лула да Силва описывает свои впечатления на бумаге и отправляет заметки в редакцию, после чего сотрудники телеканала перепечатывают эти тексты, демонстрируют их на экране и зачитывают. Ранее адвокаты политика пытались добиться для своего подзащитного права записывать в тюрьме видеообращения, однако эта просьба пока не была удовлетворена. Известно, что Лула да Силва на протяжении многих лет является болельщиком футбольного клуба «Коринтианс». Адвокаты политика получили разрешение на установку телевизора в его камере.

Камера экс-президента

С 7 апреля Лула да Силва отбывает наказание в помещении, расположенном на четвертом этаже здания полиции в городе Куритиба на юге Бразилии. Ранее оно использовалось для отдыха самих представителей правоохранительных органов . В подготовленной для экс-президента камере площадью 15 кв. метров имеются кровать, стол, санузел, телевизор и беговая дорожка, установленная по просьбе адвокатов политика. В камере также есть окно, оно не закрыто решеткой и выходит во внутренний двор.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам связанного с коррупцией уголовного процесса. В конце января суд подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Однако левая Партия трудящихся сообщила о намерении вновь выдвинуть Лулу да Силву кандидатом на пост президента страны.