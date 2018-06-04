Ещё
Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола дисквалифицирован на два матча ЛЧ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола дисквалифицирован на два матча ЛЧ 

Газета.Ru 4 июня 2018
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал главного тренера английского «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу на два матча Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
"Гвардиола дисквалифицирован на два матча еврокубков.
Он пропустит первую игру, а на второй матч наказан условно с испытательным сроком на год", — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Причиной такого решения стало поведение тренера во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля», из-за чего он был удален с матча.
Ранее УЕФА наказал санкт-петербургский "Зенит" проведением следующего домашнего матча еврокубка без зрителей.
Газета.Ru: последние новости
Месси отказался отвечать на вопросы после поражения от Хорватии на ЧМ-2018 Футболисты сборной Аргентины просят сменить тренера на матч с Нигерией Футболист сборной Швейцарии посвятил гол в ворота Сербии своей семье
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали32
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков13
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение