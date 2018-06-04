Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола дисквалифицирован на два матча ЛЧ 

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал главного тренера английского «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу на два матча Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
"Гвардиола дисквалифицирован на два матча еврокубков.
Он пропустит первую игру, а на второй матч наказан условно с испытательным сроком на год", — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Причиной такого решения стало поведение тренера во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля», из-за чего он был удален с матча.
Ранее УЕФА наказал санкт-петербургский "Зенит" проведением следующего домашнего матча еврокубка без зрителей.