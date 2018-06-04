Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола дисквалифицирован на два матча ЛЧ

"Гвардиола дисквалифицирован на два матча еврокубков.

Он пропустит первую игру, а на второй матч наказан условно с испытательным сроком на год", — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Причиной такого решения стало поведение тренера во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля», из-за чего он был удален с матча.