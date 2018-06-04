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Главный тренер ФК «Манчестер Сити» Гвардиола дисквалифицирован на следующий матч еврокубка
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Главный тренер ФК «Манчестер Сити» Гвардиола дисквалифицирован на следующий матч еврокубка 

ТАСС 4 июня 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 4 июня. Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дисквалифицирован на ближайший матч еврокубка, в котором будет принимать участие его команда. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Гвардиола во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 с «Ливерпулем» (1:2) был удален с тренерской скамейки за неподобающее поведение. «Ливерпуль» вышел в следующую стадию турнира по итогам двухматчевого противостояния, а в финале уступил мадридскому "Реалу" со счетом 1:3.
"Гвардиола дисквалифицирован на два матча еврокубков. Он пропустит первую игру, а на второй матч наказан условно с испытательным сроком на год", — говорится в сообщении.
"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии сезона-2017/18 и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2018/19.
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