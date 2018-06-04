Баскетбол: БК «Новосибирск» заявил о перестановках в команде

Новосибирский баскетбольный клуб «Новосибирск» начал обновлять состав команды к следующему сезону.

Клуб продлил контракты на сезон 2018/2019 с защитником Александром Мартыновым и форвардом Андреем Кирдячкиным.

Оба игрока в составе «Новосибирска» стали обладателями бронзовых медалей Кубка России — 2018. Александр Мартынов по итогам прошлого сезона стал самым результативным игроком в команде. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Покидает команду форвард Алексей Нестеров — он переходит в БК «Самара». БК «Новосибирск», в свою очередь, подписал контракт с форвардом Александром Лавниковым , который играл за новосибирскую команду в сезоне 2016/2017. Прошлый сезон Лавников провёл в «Темп-СУМЗ-УГМК» и завоевал бронзовые медали Суперлиги.

Кстати, в мае новосибирские баскетболисты уступили команде «Темп-СУМЗ-УГМК» в выездном матче Суперлиги-1 — в борьбе за бронзовые медали.