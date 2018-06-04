Ещё
Баскетбол: БК «Новосибирск» заявил о перестановках в команде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетбол: БК «Новосибирск» заявил о перестановках в команде 

ngs.ru 4 июня 2018
Фото: ngs.ru
Новосибирский баскетбольный клуб «Новосибирск» начал обновлять состав команды к следующему сезону.
Клуб продлил контракты на сезон 2018/2019 с защитником Александром Мартыновым и форвардом Андреем Кирдячкиным.
Оба игрока в составе «Новосибирска» стали обладателями бронзовых медалей Кубка России — 2018. Александр Мартынов по итогам прошлого сезона стал самым результативным игроком в команде. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Покидает команду форвард Алексей Нестеров — он переходит в БК «Самара». БК «Новосибирск», в свою очередь, подписал контракт с форвардом Александром Лавниковым, который играл за новосибирскую команду в сезоне 2016/2017. Прошлый сезон Лавников провёл в «Темп-СУМЗ-УГМК» и завоевал бронзовые медали Суперлиги.
Кстати, в мае новосибирские баскетболисты уступили команде «Темп-СУМЗ-УГМК» в выездном матче Суперлиги-1 — в борьбе за бронзовые медали.
ngs.ru: последние новости
Команда новосибирской хоккеистки забила первую шайбу на Олимпиаде Пхёнчхане Музыканты спели хиты The Beatles на зебре у «Победы» Новосибирские такси зафиксировали рост заказов в ночь матча России с Египтом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали32
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков13
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение