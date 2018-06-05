Турнир по пляжному волейболу пройдет 16 и 17 июня в Северном округе

В САО 16 и 17 июня пройдет турнир по пляжному волейболу на приз Центра физической культуры и спорта САО. Местом проведения станет Центр пляжных видов спорта «Динамо» Северного округа, расположенный на Ленинградском шоссе.

Вход на соревнования свободный. Как уточняют организаторы, в эти дни состязаться спортсмены будут с 15.00 до 18.00 — Медали разыграют спортсмены старше 18 лет, — отметила специалист ЦФКиС Северного округа Галина Проскурина. — Приглашаем участников и болельщиков.

Более подробно узнать о мероприятии можно по тел. : 8 (499) 905-47-41.

Адрес Центра пляжных видов спорта «Динамо»: Ленинградское шоссе, дом 39, строение 53.