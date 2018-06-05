«Динамо» переехало из Санкт-Петербурга в Сочи

Санкт-петербургское «Динамо» со следующего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) будет выступать в Сочи, сообщает Sport24.

"Никаких проблем с оформлением на заседании общего собрания ФНЛ не возникло. С названием определимся в ближайшие дни. Команда будет играть на стадионе «Фишт». Бюджет мы особенно не повышаем. В нашем клубе созданы хорошие условия для того, чтобы реализовать себя. Для игроков в нашей команде на первом плане должны быть не деньги, а спортивные достижения", — цитирует генерального директора клуба Дмитрия Рубашко «Спорт день за днем».