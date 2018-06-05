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Точилин: переезд в Сочи был лучшим способом продолжить развитие петербургского «Динамо»
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Точилин: переезд в Сочи был лучшим способом продолжить развитие петербургского «Динамо» 

ТАСС 5 июня 2018
МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Переезд санкт-петербургского футбольного клуба «Динамо» в Сочи является единственной возможностью сохранить команду на достигнутом уровне и продолжить ее развитие. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер «Динамо» Александр Точилин.
Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Рубашко во вторник объявил ТАСС, что команда официально переезжает в Сочи. Вероятно, клуб будет выступать на стадионе «Фишт», который примет матчи чемпионата мира 2018 года. В настоящий момент ведется обсуждение нового названия клуба.
"Мне очень жалко болельщиков петербургского «Динамо», но, видимо, руководство посчитало, что другого варианта для сохранения команды нет. С теми моментами, с которыми мы столкнулись в Санкт-Петербурге, достаточно тяжело работать, тем более клуб частный, наверное, в каком-то плане было невыгодно содержать клуб, его бы могли просто закрыть, а нас распустить. Сейчас сохранили тренерский штаб, наверное, люди из администрации клуба тоже останутся. Другого варианта просто нет, был бы он — думаю, мы бы остались в Санкт-Петербурге", — сказал Точилин.
Главный тренер «Динамо» подчеркнул, что руководство клуба, скорее всего, проведет организационную беседу с командой 12 июня. «Официального объявления для игроков и тренерского штаба пока не было, но разговоры шли и с каждым днем становились все более предметными. 12 июня мы собираемся в Москве и уезжаем на первый сбор, куда уже после сбора будем возвращаться — пока руководство нам не объявляло. Наверное, уже вот 12 июня объявят, есть определенные детали, которые в стадии решения», — отметил Точилин.
"Будем надеяться, что в Сочи действительно более благоприятная платформа для создания футбольного клуба. Здесь это будет единственная команда, плюс хороший стадион, спортивно-тренировочная база. В Санкт-Петербурге мы, к сожалению, имели то, что с натяжкой тянуло только на Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ)", — добавил 44-летний специалист.
В минувшем сезоне Футбольной национальной лиги «Динамо» заняло шестое место. Годом ранее бело-голубые выиграли первенство ПФЛ, добившись повышения в классе.
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