Первый матч в ФНЛ «Анжи» проведет с «Сибирью»

Первый матч в ФНЛ «Анжи» проведет с «Сибирью»Первую игру в сезоне 2018/2019 Футбольной национальной лиги махачкалинский «Анжи» проведет против «Сибири» из Новосибирска.

Матч команд пройдет 17 июля. Эта игра станет домашней для «Анжи», однако пока не ясно, где будут проводить матчи дома махачкалинцы, на «Анжи Арене» в Каспийске или на «Динамо» в Махачкале.

Помимо «Анжи» и «Сибири» в предстоящем сезоне ФНЛ сыграют следующие команды: «Авангард» (Курск), «Армавир» (Армавир), «Балтика» (Калининград), «Динамо СПб» (Санкт-Петербург), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Мордовия» (Саранск), «Олимпиец» (Нижний Новгород), «Ротор-Волгоград» (Волгоград), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Спартак-2» (Москва), «Тамбов» (Тамбов), «Томь» (Томск), «Тюмень» (Тюмень), «Факел» (Воронеж), «Химки» (Химки), «Чертаново» (Москва), «Шинник» (Ярославль).